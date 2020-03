No meio de toda a agitação social por causa do novo coronavírus, há novidades que vão alegrando a vida das pessoas e que o diga Marcantonio del Carlo.

Na sua conta de Instagram, o ator - que irá ser pela primeira vez em breve, fruto do seu relacionamento com Iolanda Laranjeiro - revelou o sexo do bebé.

"Como reagi quando soube? Mais ou menos assim: Médica - É uma menina. Eu - A sério? Médica - Não está contente? Eu - Nem sei o que dizer... Médica - Percebo... Eu - Não, doutora, não percebe. Eu não sei o que dizer porque estou tãooooo felizzzzz! Sim foi mais ou menos assim. Depois, claro desatei aos pulos e a rir de contentamento. No consultório ainda ponderaram dar-me um calmante...", brincou o artista.

Eis a publicação:

