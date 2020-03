No início deste mês, Marcantónio del Carlo fez as delícias dos fãs ao anunciar que se prepara para dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Iolanda Laranjeiro. Esta quinta-feira, dia 12, o casal esteve nas tardes da SIC para falar pela primeira vez sobre a boa-nova.

"Acho que vai ser maravilhoso. Tenho uma mulher incrível", começou por dizer Marcantónio, de 54 anos, que se mostrou encantado com esta fase.

O ator recordou ainda o curioso momento em que se conheceu a mulher, confessando que foi difícil conquistar o seu coração: "Quando nos conhecemos eu estava a comprar um cadeado para a mota e ela parafusos. Falámos por acaso e eu tive o atrevimento de lhe telefonar. Ela andou muito desconfiada, mas depois..."

Por sua vez, Iolanda referiu que "não estava virada para amar nessa altura", pois "estava numa fase de clausura".

No quinto mês de gestação, a futura mamã revelou que o casal está prestes a descobrir o sexo do bebé. Será já para a semana que vão saber se é menino ou menina.

Quanto à preferência, o ator afirmou que lhe é indiferente, frisando que o que importa é a fase "maravilhosa" que está a viver. "É tão bom tudo isto. Sei que a minha vida vai mudar, mas vem aí uma coisa maravilhosa. Quando nos juntámos a primeira coisa que falámos era que queríamos ter um filho", afirmou.

Iolanda, por sua vez, revelou que ao início da gravidez desejou que fosse um rapaz, contudo agora sente-se "divida". "Seja o que for", rematou.

