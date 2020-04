Não é por acaso que muitos o elegem como o homem mais bem vestido da televisão portuguesa, esta quarta-feira, dia 29, Manuel Luís Goucha voltou a dar provas de que é merecedor deste título.

O apresentador escolheu para a emissão de hoje do programa 'Você na TV', da TVI, um fato de cor verde, combinado com uma camisa florida. Look que este resolveu completar com uma máscara de proteção com o mesmo padrão da camisa, feita exatamente com o mesmo tecido.

"Máscara a condizer com a camisa", escreveu Goucha na legenda de uma foto onde exibiu o look completo.

Como seria de esperar, a publicação mereceu por parte dos fãs os mais rasgados elogios. "É muita classe, "sempre elegante" ou "muito charme", são as mensagens que mais se repetem entre os comentários dos fãs.

