Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi convidada de Manuel Luís Goucha esta terça-feira, dia 27, no programa 'Você na TV' para uma longa entrevista sobre o atual estado do país e o impacto da pandemia na vida dos portugueses.

Já no rescaldo da conversa, o apresentador das manhãs registou um momento com a ministra para as redes sociais.

Nos bastidores do programa, Goucha e Ana Mendes Godinho mostram-se divertidos com máscaras faciais. E estas destacam-se por terem padrão de cavalos.

Ora veja.

