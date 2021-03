A SIC revelou este fim de semana a data de estreia do novo programa de Ljubomir Stanisic. O 'Hell's Kitchen Portugal' chega à televisão já no próximo dia 14 de março.

"O Hell’s Kitchen Portugal estreia dia 14. Pode já anotar a data na sua agenda. O chef Ljubomir Stanisic vai mudar as suas noites de domingo na SIC", anuncia a estação na rede social Instagram.

O programa de Ljubomir estreia uma semana depois da primeira emissão da grande aposta de Cristina Ferreira para as noites de domingo - o 'All Together Now' - e será por isso o seu rival no que às audiências televisivas diz respeito.

