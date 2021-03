'All Together Now' estreia já no próximo domingo, dia 7.

A uma semana da estreia do seu novo programa na TVI, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores um sentido desabafo. "Dia 7. Domingo. Começa o 'All Together Now'. E vocês nem imaginam o difícil que tem sido guardar tudo. Calma jurados, está quase", escreve a apresentadora. Às suas palavras a diretora de ficção e entretenimento da TVI juntou uma fotografia com um vestido de gala de Micaela Oliveira. Será este o look escolhido para a estreia? Leia Também: BB: Bernardina sai, as farpas das famílias e a 'boca' de Teresa Guilherme