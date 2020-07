"É do programa do Goucha?", Cristina Ferreira foi surpreendida com esta pergunta quando esta terça-feira, dia 7, ligou ao espetador selecionado para participar no passatempo com o qual termina diariamente o seu programa das manhãs na SIC.

"Não, o Goucha é do outro bairro. É meu amigo do coração, mas é de outro bairro", respondeu a apresentadora, que aproveitou a ocasião para enviar um beijinho ao seu Goucha.

"Um beijinho, meu Goucha. Até amanhã", referiu ao terminar o programa.

Quem não ficou indiferente ao momento vivido na estação vizinha foi o apresentador do 'Você na TV', da TVI. Manuel Luís Goucha partilhou na sua conta oficial de Instagram o vídeo que registou o momento e mostrou o seu fair play: "Beijinhos, Cristina! Minha Cristina", pode ler-se na legenda das imagens.

