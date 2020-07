Cristina Ferreira começou o seu programa das manhãs da SIC esta terça-feira, dia 7, com uma animada conversa com Joana Barrios. Ocasião que aproveitou para lembrar a mais recente edição da sua revista, que no mês de julho tem a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, como protagonista.

Lembrando o momento em que entrevistou a ministra, a apresentadora partilhou com os fãs uma curiosa revelação que esta lhe fez mal começaram a conversar.

"Sabe que foi o seu kit que me salvou esta quarentena", disse Francisca Van Dunem, referindo-se ao kit da marca Cristina Verniz Gel que permite retocar as unhas de gel em casa.

A ideia foi-lhe apresentada pela sua assistente e colocada em prática durante o período em que todas as lojas de estética estavam ainda encerradas. "Que ideia maravilhosa eu consegui resolver as minhas unhas", citou ainda Cristina Ferreira, lembrando a sua conversa com a ministra da justiça.

