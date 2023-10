Já sabe quem é que faz anos hoje? É Diogo Piçarra e o irmão gémeo, André, que estão de parabéns.

A data foi assinala no Instagram pela mulher do cantor, Mel Jordão, mas não foi a única. O próprio músico também recorreu à rede social para destacar este dia especial que divide com o irmão.

Ao mostrar a fotografia antiga, de quando eram bebés, e outra imagem atual - captada durante o casamento de Diogo Piçarra e Mel Jordão -, o cantor escreveu: "33 anos ao teu lado. Parabéns a nós, meu irmão".

Leia Também: Mel Jordão declara-se a Diogo Piçarra em dia especial