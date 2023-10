O dia é de festa em casa de Diogo Piçarra. O cantor celebra 33 anos esta quinta-feira, dia 19 de outubro, e a data foi destacada pela mulher, Mel Jordão.

"Parabéns, maridão. Por mais banhos de mar inesperados a teu lado. Amo-te, sempre", escreveu na legenda de duas fotografias que publicou na sua página de Instagram.

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Penélope, de três anos.

Este é um ano particularmente especial, isto porque é o primeiro aniversário do músico depois de ter casado com Mel Jordão no passado dia 3 de setembro.

