Emma Stone está grávida pela primeira vez, fruto do seu casamento com Dave McCary. Apesar da atriz de 32 anos não ter anunciado publicamente a gestação, a novidade foi descoberta depois de terem sido captadas fotografias da celebridade com uma grande barriguinha.

Fontes próximas revelaram agora ao E! News que Emma está muito entusiasmada com esta fase da sua vida:

"Ela sempre quis formar uma família e mal pode esperar para ser mãe. Sente que é muito sortuda por ter podido ficar em casa durante este momento e por não ter de trabalhar durante longos períodos", afirmou.

A mesma fonte dá conta de Stone tem estado na sua casa em Malibu, local onde tem aproveitado para se manter ativa fisicamente e aproximar-se da natureza.

Importa notar que Emma e David casaram no ano passado.

