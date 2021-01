Emma Stone e o companheiro, Dave McCary, aguardam a chegada do primeiro filho em comum. O rumor foi lançado em setembro de 2020 e foi agora confirmado com novas fotografias que mostram a enorme barriguinha de grávida da atriz.

As imagens foram divulgadas pela revista US Weekly e estão agora a correr as redes sociais.

Com um visual descontraído, Emma Stone, de 32 anos, foi vista a fazer uma caminhada. Apesar da máscara no seu rosto, os especialistas parecem não ter dúvidas de que é a atriz quem vemos nas fotos.

