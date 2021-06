Depois das polémicas com a antiga relação, Duda Reis encontrou de novo o amor e não se inibiu de assumir publicamente o namoro.

Este fim de semana, como nota a imprensa brasileira, a atriz partilhou uma Instagram Story com Bruno Rudge, 'oficializando' assim o romance com o empresário.

Vale recordar que a atriz brasileira viveu um intenso namoro com o cantor Nego do Borel, de quem esteve noiva. A relação começou no final de 2018 e terminou com grandes tensões, chegando a haver acusações de agressão.

