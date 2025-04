Há novos rumores de um alegado romance entre Bruna Marquezine, de 29 anos, e Shawn Mendes, de 26.

A especulação surgiu depois de o cantor ter dado um concerto no Lollapalooza no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Marquezine assistiu ao espetáculo, na zona VIP, com o seu grupo de amigos e logo depois seguiu para uma festa privada organizada por João Silva - herdeiro de Faustão.

Shawn Mendes também terá marcado presença na festa e foi por lá que se encontraram. De acordo com a imprensa brasileira, a atriz e o cantor envolveram-se no local.

Perante os rumores, os fãs reagiram nas redes sociais mostrando-se radiantes com a possibilidade. Esta não é, contudo, a primeira vez que surgem especulações a propósito de um alegado romance entre os dois. Em 2017, Marquezine e Shawn Mendes beijaram-se no festival Rock in Rio.

A atriz brasileira, recorde-se, está atualmente solteira depois de ter terminado o namoro com João Guilherme.

