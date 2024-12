Drake ofereceu 10.000 dólares (cerca de 9500 euros) à vencedora de um concurso de sósias seus.

No fim de semana, a Casuals Cakery organizou o evento em Toronto, no Canadá, cidade natal do artista, noticia a Page Six.

A pastelaria partilhou na sua conta de Instagram uma imagem que mostrava a mensagem privada que o cantor lhes enviou a dar conta do valor que ia doar para o prémio.

Makayla Chambers, que levou o cabelo apanhado com tranças, uma barba falsa e roupa larga, foi a grande vencedora.

Os concursos 'look-alike' tornaram-se um verdadeiro fenómeno nos últimos meses. Tudo começou quando Timothée Chalamet surgiu num concurso de sósias seus, em Nova Iorque (EUA), e o vídeo se tornou viral.

Seguiram-se concursos para ver quem era mais parecido a Paul Mescal (na Irlanda), e Dev Patel (nos EUA).