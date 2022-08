João Espírito Santo não conteve as lágrimas ao ouvir a história de uma convidada do programa 'Dois às 10' a quem ajudou a renovar os dentes no âmbito da rubrica 'Sorria'.

Margarida Oliveira, nome da convidada, foi vítima de violência doméstica durante 20 anos, tendo conseguido recentemente refazer a sua vida e até mesmo encontrado o amor novamente.

"O impacto é muito maior, ajudamos uma pessoa que merecia ser ajudada", notou José em lágrimas, depois de abraçar Margarida.

O dentista elogiou igualmente a "integridade" da convidada.

Veja o momento aqui.

Leia Também: Hilariante! Cláudio e Maria pregam susto à empregada de Cristiana Jesus