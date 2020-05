Enquanto Manuel Luís Goucha continua por Lisboa, a propósito do seu trabalho como apresentador de televisão, o seu companheiro, Rui Oliveira Nunes, está em Monforte, no monte alentejano de ambos a cuidar de todas as questões a este ligadas.

A propósito desta distância que separa o casal, Goucha fez uma publicação na qual mostra um vídeo publicado pelo companheiro e no qual este exibe os seus dotes culinários, deixando um comentário.

"Do monte o Rui a fazer pirraça", escreveu na sua conta de Instagram.

Trata-se de um almoço de deixar qualquer um com 'água na boca'...

Leia Também: Manuel Luís Goucha deixa mensagem sobre comunidade cigana