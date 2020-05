Esta quinta-feira, dia 21, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com a mãe de Sandrina, uma das concorrentes do 'Big Brother' que mais chamou a atenção por ser filha de pai cigano. Sendo este um dos assuntos inevitáveis da conversa, o apresentador acabou por deixar uma mensagem onde expressa a sua "opinião pessoal".

"Tenho todo o respeito por todas as comunidades, por todas as pessoas diferentes, por todas as diferenças, sou da opinião de que não somos nada iguais, cada um tem as suas particularidades", defende.

"Defendo aqui muitas vezes a comunidade cigana, são tão portugueses quanto eu ou quanto qualquer elemento aqui dentro, mas gostaria de repetir que para terem todos os mesmos direitos que eu, têm de ter todos os mesmos deveres que eu. E em prevaricando, tem de se pagar à sociedade", nota.

Posteriormente, Goucha elogiou ainda determinados aspetos da cultura cigana, nomeadamente, a "alegria e a festividade", notando ainda que estão a surgir mudanças com mulheres da etnia a conseguirem tirar cursos superiores, por exemplo.

