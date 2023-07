Karlie Kloss e Joshua Kushner foram pais pela segunda vez no passado dia 11 de julho, como lhe demos conta aqui, e foi agora divulgada a primeira fotografia do menino.

Através do Instagram, a modelo norte-americana partilhou uma imagem onde é possível ver parte do rosto do menino, enquanto este segura o que parece ser a mão do irmão.

"Elijah Jude 11.7.23", escreveu Karlie, revelando assim o nome do bebé.

Ora veja:

