Uma investigação do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho do Novo México, estado no qual o filme 'Rust' foi filmado, concluiu que os produtores do filme "sabiam que as medidas de segurança com armas de fogo não estavam a ser respeitadas".

Os dados apurados culpam os produtores do filme de mostrarem "indiferença" aos lapsos de segurança que podem ter originado o acidente fatal que se veio a verificar nas filmagens da trama. Alec Baldwin, recorde-se, feriu fatalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins ao disparar uma arma de fogo carregada durante as gravações.

A investigação, que não está ligada aquela que é conduzida por autoridades criminais, ouviu 14 pessoas e passou em revista 500 documentos, gerando uma acusação grave e uma multa de cerca de 126 mil euros. "Este é o nível mais alto de acusação e a maior multa possível no Novo México", cita a imprensa local.

"A Rust Movie Productions, LLC não seguiu essas medidas [de segurança] e não tomou nenhuma medida para proteger os seus trabalhadores", realça ainda o mesmo relatório, notando que ao não seguir as práticas aconselhadas deu origem a "uma perda evitável de vidas".

Leia Também: Porque continua a ter filhos aos 64 anos? Alec Baldwin responde