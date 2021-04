Tendo em conta os ataques que se têm registado nos Estados Unidos contra as pessoas de origem asiática, os quais se intensificaram com a chegada da pandemia, têm decorrido protestos no país precisamente contra estes crimes de ódio.

Ora, uma das celebridades que fez questão de marcar presença e dar o seu contributo foi Rihanna. Tal foi partilhado pela assistente pessoal da cantora, Tina Truong, na sua conta de Instagram, onde se vê Rihanna a ostentar um cartaz durante um protesto em Nova Iorque.

Para esta ocasião, Rihanna fez questão de se manter disfarçada, no entanto, acabou por se identificar a uma das pessoas que se encontrava na manifestação, deixando-a de 'boca aberta'.

