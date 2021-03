Em tempos de pandemia os eventos e as saídas com os amigos ficaram suspensos. Uma vez que grande parte do dia é agora passado em casa, há celebridades que aproveitam para apostar em visuais arrojados para as tarefas mais comuns do dia a dia e não há melhor exemplo que Rihanna.

A artista, considerada uma musa inspiradora a nível mundial no que diz respeito ao seu estilo, usou um look considerado icónico para ir ao... supermercado.

Segundo a revista Harper's Bazaar, a celebridade optou por uma t-shirt de padrão fruto de uma colaboração de Celine Homme com o artista Tyson Reeder conjugada com uma minissaia de ganga e sapatos de Amina Muaddi.

Um visual divertido e perfeito para a estação mais quente que se avizinha.

As imagens foram captadas no passado dia 29 de março, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos.

Veja a galeria.

