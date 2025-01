Muito se falou sobre o dia em que Donald Trump se tornou o 47.º presidente dos EUA, sendo que o look escolhido pela mulher protagonizou um dos momentos mais virais da tomada de posse.

Melania Trump usou um chapéu que lhe conferiu um ar dramático e misterioso. Na chegada do momento solene, Donald Trump tentou beijar a mulher sem conseguir, devido à aba do chapéu.

A antiga modelo escolheu um look com um vestido/casaco azul escuro, de Adam Lippes, que conjugou com um chapéu de Eric Javits, ambos criadores norte-americanos. Na rubrica desta sexta-feira, 24 de janeiro, Look da Semana do Fama ao Minuto analisamos o o custo aproximado do visual.

Nenhuma das peças se encontra na loja online das marcas, porém, por artigos semelhantes que podem ser comprados na montra virtual das duas casas, é possível supor o valor do visual da primeira-dama.

A peça mais icónica e comentada, o chapéu de Eric Javits, deverá custar entre 320 e 379 euros, intervalo de preço de artigos semelhantes do estilista.

Já o casaco comprido, terá um preço de 4.149 euros, valor que alguns casacos muito semelhantes apresentam na loja online da Adam Lippes.

Carregue na galeria para rever o look de Melania na tomada de posse de Donald Trump.

