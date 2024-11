A futura primeira-dama dos Estados Unidos surpreendeu com a escolha de look para a noite eleitoral. Recordamos a roupa que Melania tinha usado na mesma noite, há oito anos, quando Donald Trump ganhou a primeira eleição para presidente, na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto.

Melania Trump sempre marcou pela discrição durante o primeiro mandato do marido, Donald Trump, presidente dos EUA de 2016 a 2020. Já os seus looks sempre foram um grande destaque e a sua forma de comunicar. Estávamos em 2016 e a primeira-dama usou um macacão da marca americana Ralph Lauren de quase 4000 euros, na noite em que o marido fez o discurso de vitória no hotel New York Hilton Midtown. Avançando oito anos no tempo, a antiga modelo optou por um modelo mais conservador. Melania escolheu um conjunto de blazer e saia midi, de cor cinzenta, inspirado na silhueta 'New Look' de Christian Dior. Tendo isto em conta, destacamos na galeria os visuais como os Looks da Semana.