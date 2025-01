Sem dizer uma palavra, Melania Trump não passou despercebida na tomada de posse de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos. E o culpado foi o seu afamado chapéu, de Eric Javits, que lhe cobriu os olhos, conferindo-lhe um visual impactante e misterioso.

Ora, no que diz respeito a chapéus, é mesmo caso para dizer que há muitos... na família real britânica.

O acessório é um 'must have' dos membros séniores nas ocasiões mais importantes ou formais. No caso da rainha Isabel II, por exemplo, era indispensável em todos os seus compromissos, sobretudo na última fase da sua vida.

Na rubrica 'De A... a Realeza' desta semana destacamos 20 exemplos de chapéus que ficaram para a história, quer pela sua beleza, quer pelo seu lado mais excêntrico.

Qual o seu preferido?

