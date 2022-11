Diogo Cunha foi 2.º classificado na mítica edição de 2020 do 'Big Brother'. No entanto, no ex-concorrente parece não recordar de forma positiva esta experiência.

Nas redes sociais, Diogo partilhou uma fotografia tirada no 'Você na TV', onde esteve pouco depois de sair da 'casa mais vigiada do país', escrevendo o seguinte na legenda: "Este sou eu no meu pior estado. #saúdemental".

O antigo participante do reality show não ficou por aqui e acrescentou: "Derrotado, esgotado, lembro-me ainda do tremer de joelhos e o misto de emoções entre fascinante e assoberbado. obrigado pelo trauma, Big".

Embora ainda tenha, depois desta participação no programa, comentado algumas das edições seguintes, Diogo acabou por se afastar da televisão, dedicando-se ao marketing digital, área em que já trabalhava antes do 'Big Brother'.

