Diogo Clemente usou esta segunda-feira as suas redes sociais para tornar pública uma situação vivida na zona onde vive, em Alcochete. Situação que o deixou incrédulo e que está relacionada com o incumprimento do isolamento por parte de quem está infetado com a Covid-19.

"Alcochete dias de hoje, tempo de Covid-19. Uma médica está dentro de um supermercado, uma grande superfície, e diz: Olhe, eu estou aqui dentro destes corredores e vi passar uma pessoa que eu sei que tem Covid-19. É meu paciente", começa por contar o ex-companheiro de Carolina Deslandes num conjunto de vídeos partilhados na sua conta oficial de Instagram.

"A senhora da caixa dirige-se ao microfone e diz: A pessoa que está identificada com Covid que se dirija em segurança à caixa. Apareceram nove. Isto não é uma anedota, apareceram nove. Não é o governo que tem culpa, não é o Serviço Nacional de Saúde que tem culpa, não é ninguém que tem culpa. Este é um problema grave e este é que é o maior problema: é a consciência. Apareceram nove pessoas que estavam dentro de uma grande superfície", lamenta o músico na esperança de com este testemunho conseguir advertir os que não cumprem o confinamento, o isolamento e todas as medidas que podem evitar a propagação da Covid-19.

Por fim, Diogo Clemente apelou ainda a que, tal como ele, se juntem ao projeto Cama Solidária. Esta iniciativa solidária tem como objetivo recolher autocaravanas que, como a sua, não estejam a ser usadas e possam ser estacionadas nos hospitais para permitirem a médicos e enfermeiros descansarem nas suas pausas.

