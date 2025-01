Bruno de Carvalho foi notícia recentemente depois de ter partilhado um vídeo na sua página de Instagram no qual pedia, publicamente, desculpas a Carolina Deslandes, Diogo Clemente e ao DJ Carlos Manaca.

Em declarações ao programa 'V+Fama', desta quinta-feira, dia 23, o antigo presidente do Sporting explicou a Adriano Silva Martins o que o levou a tomar esta atitude.

"Não tem a ver propriamente com uma tentativa de aproximação. Acho que vivemos num mundo muito hipócrita, onde as pessoas falam muito e fazem pouco", notou.

"Este ano decidi que há coisas que eu não quero mais ter dentro de mim, independentemente de terem sido três pessoas as que eu escolhi para já para encerrar dentro de mim alguns episódios feios", nota.

"Termos o discurso de querermos ser diferente, ser mais e melhor, mas depois não fazemos nada para que isso aconteça... Eu não quero ser hipócrita e não me custa dar um primeiro passo. Mesmo quando não começamos as coisas, também as exageramos e respondemos de uma forma que não é agradável. Acabamos por alimentar a própria situação", continua, admitindo a sua quota de culpa nos conflitos.

Bruno de Carvalho revelou que já se encontrou com Carolina Deslandes e que apesar deste momento não ter sido desagradável, também não foi agradável. Por isso, acredita que não faz sentido nenhum guardar ressentimentos perante "alguém que nem conhece", neste caso Deslandes.