Foi em declarações a Adriano Silva Martins, no programa 'V+Fama' desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, que Bruno de Carvalho revelou o porquê de ter tornado o seu pedido de desculpas a Carolina Deslandes público, através de um vídeo que publicou na sua página de Instagram.

"Foi uma decisão que tive no início do ano. Quis tornar público por causa desta história com o Ângelo", realçou, referindo-se ao ator, alvo de muitas críticas devido à forma como lidou publicamente com o seu internamento - durante o qual ficou pela segunda vez em coma devido a uma pneumonia por aspiração.

"Acho que na história dele, para além de todos os exageros que as pessoas lhe possam apontar, há ali muita tristeza e muita solidão. Reconheço e percebo isso", considera.

"Quando ele pede para as pessoas terem mais empatia e serem mais simpáticas, percebo o que ele quer dizer, [porque] foi atacado de uma forma quase desumana", continua.

"Não quero saber mais do que aquilo que sei, mas quis passar uma mensagem ao próprio Ângelo", afirmou ainda, confessando que ele próprio também já se sentiu "só" no meio da multidão.

