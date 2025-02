Ângelo Rodrigues está quase de volta à vida pública. O ator foi anunciado como convidado num evento especial do dia da mulher, a 8 de março.

A festa irá decorrer no Solar de Sabariz, em Vila do Conde, e faz ainda parte do cartaz o Dj Rúben da Cruz. A página de Instagram do local fez o anúncio.

"Junta as tuas amigas e vem viver uma noite mágica, cheia de boas vibrações, energia e momentos inesquecíveis! Presença vip do ator Ângelo Rodrigues [...] Surpresas ao longo da noite. [...] Ladies, esta noite é exclusivamente pensada para vocês", pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues foi internado no Hospital de São José, em Lisboa, com uma pneumonia por aspiração no início de janeiro.

