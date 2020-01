Foi em outubro do ano passado que Diogo Carmona sofreu um acidente que resultou na amputação do seu pé esquerdo. Meses após o incidente, o jovem continua a recuperar e decidiu destacar nas redes sociais uma pessoa que foi essencial no dia que mudou radicalmente a sua vida.

"Este é o Mateus. O Mateus é bombeiro e amigo de longa data. Foi a pessoa que esteve presente no dia do incidente. Estou literalmente vivo graças a ele. Não há palavras para explicar! Valorizem os bombeiros", disse na legenda de uma fotografia do amigo que publicou na sua página do Instagram.

