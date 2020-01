"Ainda estou em processo de recuperação e a habituar-me", assim começou por partilhar Diogo Carmona, depois de ter-se predisposto a responder à curiosidade dos que o seguem no Instagram, através de um direto que fez na rede social.

A viver uma nova fase após ter amputado o pé esquerdo depois de um acidente que sofreu no ano passado, o jovem tem partilhado de perto esta etapa nas redes sociais.

"Ainda estou a habituar-me fisicamente e psicologicamente. Estou focado em recuperar e tentar ajudar os outros o máximo que conseguir", adiantou ainda no mesmo direto, aproveitando para agradecer todo o apoio que tem recebido.

"Muito obrigado por todas as mensagens", destacou. "Está tudo a correr bem e ainda vai correr melhor", frisou.

Diogo voltou a partilhar que neste momento está à espera de uma prótese e mostrou-se ainda com esperança de poder voltar a andar de skate.

Neste momento de recuperação e adaptação, Diogo tem contado com o apoio dos avós e do pai, assim como de toda a equipa médica que está a acompanhar o seu caso no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, especialmente o seu fisioterapeuta.

