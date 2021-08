Sean Combs, mais conhecido como Diddy, de 51 anos, estará a namorar com a também conhecida cantora Yung Miami, de 27.

Os artistas estarão a ver-se desde junho, quando foram vistos de mãos dadas na festa de aniversário do CEO da Control Music, Pierre “Pee” Thomas.

Em conversa com o Page Six, uma fonte disse: "O Sean é conhecido por namorar com jovens mulheres bonitas e a cantora das City Girls é conhecida por namorar com homens com dinheiro".

A mesmo fonte afirmou que Diddy "encaixa perfeitamente" na artista, uma vez que a mesma procura alguém que a "trate com o estilo de vida ao qual se acostumou".

Leia Também: Sean 'Diddy' Combs mudou oficialmente de nome... e agora é Love