Este fim de semana foi de festa para a família de Diana Baía Pinto.

A filha de João Pinto e Carla Baía comemorou o aniversário do filho mais velho, Vicente, e escolheu uma temática de acordo com os gostos do menino... que são um bocadinho fora do comum.

Vicente gosta de escavadoras e os pais não deixaram de lhe organizar uma festa com o tema. Nas fotografias partilhadas no Instagram, pode ver-se a decoração e os doces, que têm motivos alusivos à temática escolhida, sendo possível ver, sobre o bolo, um desenho de uma retroescavadora.

Também o menino se vestiu a rigor, com umas jardineiras de ganga com riscas e um capacete amarelo na cabeça.

"O Vicente fez ontem 3 anos e são poucas as palavras para descrever este amor", escreveu Diana, na legenda das fotografias.

De recordar que além de Vicente, Diana Baía e Ricardo Menezes são ainda pais de Alice, de seis meses.

