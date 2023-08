Diana Baía Pinto partilhou na manhã desta quarta-feira, dia 16 de agosto, fotografias na praia, nas quais aparece com os filhos, Vicente e Alice.

Nas imagens pode ver-se o menino abraçado à mãe, que aparece sentada a dar de mamar à bebé.

"Derretem o meu coração todos os dias (e os meus nervos também!)", escreveu Diana Baía Pinto na legenda das fotografias.

De recordar que Diana foi mãe pela segunda vez este ano depois de a sua mãe, Carla Baía, ter também dado à luz. A ex-mulher de João Pinto, de 51 anos, foi mãe do pequeno Noah, fruto do casamento com Rahim Samcher.