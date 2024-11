Esta quarta-feira, 6 de novembro, Kourtney Kardashian partilhou com os seus seguidores a incrível festa de aniversário que organizou para o seu bebé, Rocky, fruto da relação com Travis Barker. Para comemorar o primeiro aniversario do filho, a fundadora da 'Poosh' escolheu o tema da Disney.

Num carrossel de fotografias pode ver-se a grandeza desta festa, que começou em casa de Kourtney.

A primeira imagem mostra os balões vermelhos e amarelos do Rato Mickey, enquanto a segunda apresenta uma fotografia desfocada do pai Barker com Rocky ao colo.

Já no vídeo seguinte, Kourtney Kardashian mostra-se a entrar na 'Baby Barker Land', um espaço que teve direito a um rececionista com balões, um relógio gigante e barraquinhas de pretzels e churros.

E até houve um convidado especial! O próprio do Rato Mickey esteve presente na festa do pequeno Rocky, que terminou no Disney's California Adventure Park.

Ora veja e inspire-se.

