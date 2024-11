Na passada sexta-feira, 1 de novembro, o filho mais novo de Kourtney Kardashian, Rocky, completou o seu primeiro ano de vida.

Esta quarta-feira, 6 de novembro, a fundadora da 'Poosh' abriu o álbum e partilhou com os seguidores a incrível festa de aniversário que organizou para o bebé, fruto da relação com Travis Barker.

A empresária tem mantido Rocky longe dos holofotes e nunca mostra o rosto do bebé. Contudo, as fotografias que partilha com os seguidores conseguem ser 'super' amorosas.

Ora clique na galeria e veja.