Sónia Jesus levou os três filhos para o programa das manhãs da TVI, onde esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

No final, as filhas mais velha da ex-concorrente do 'Big Brother' dedicaram palavras de carinho à mãe, mas também não esqueceram o pai, que continua detido por suspeita de pertencer a uma rede de trágico de droga.

"Estou a morrer de saudades tuas, pai. Sabes que eu te amo muito. Isto tudo vai passar rápido, tu vens para a nossa beira rápido. Vou enviar-te muita força daqui até aí. Amo-te muito e rápido, rápido vens para a nossa beira", disse Maiara, a mais velha, no 'Dois às 10'.

Já a filha do meio, Naísa acrescentou: "Também te amo muito. És o melhor pai do mundo e tu dás-me tudo o que eu quero".

