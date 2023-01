Sónia Jesus levou o filho mais novo, Fabian, ao programa das manhãs da TVI e esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, tendo começado por recordar o parto.

A ex-concorrente do 'Big Brother' contou que ainda não tinha a mala pronta quando foi para o hospital e acabou por já ficar lá para o nascimento do filho. "Tinha muitas cólicas. Estava com uma pressão e não achei normal. Fui [ao hospital] por descargo de consciência", lembrou, referindo que não sabia que o bebé ia nascer.

"Fui observada e a médica disse que era para o internamento. Tinha dilatação, mas não tinha contrações seguidas. Nem o saco levei. Liguei para a minha mãe e disse para ela vir – era ela que ia assistir ao parto – mas não teve tempo. Cheguei à sala de partos, tomei a epidural e o meu filho nasceu logo", relatou, referindo que foi tudo "muito rápido" e ninguém assistiu ao parto. "A minha mãe entrou e ouviu o meu filho a chorar".

Falando das filhas mais velhas, contou que o parto de Maiara "custou imenso", mas que o de Naísa [filha do meio] também foi "rápido".

Com o companheiro e pais dos filhos, Vítor Soares, detido por alegado tráfico de droga, Sónia Jesus não deixou de admitir que viveu "um misto de emoções" quando recebeu o filho nos braços, tendo também sido um momento de mudança.

"Foi o trocar do chip. Eu evitava chorar e estar triste com as meninas, mas elas adormecem cedo e aquele bocadinho sozinha [ia-me a baixo]. Agora nunca estou sozinha e não posso estar triste à frente do meu bebé porque ele sente tudo", acrescentou. Há dias em que, diz, se vai a baixo, mas rapidamente volta a ganhar forças.

Ainda sobre o menino, de quatro meses, Sónia Jesus destacou que "dorme muito mal" e é um "chorãozinho". "É um bebé com muitas cólicas, vai dormindo aos pouquinhos".

"É o mais chato. Se ele fosse o primeiro filho eu não tinha mais nenhum. Deus me guarde o meu menino, mas ele é muito chorão", confessou a mamã.