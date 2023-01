Sónia Jesus não deixou de se emocionar em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos durante do 'Dois às 10', da TVI, onde levou os três filhos.

Um momento que, inevitavelmente, levou a ex-concorrente do 'Big Brother' a falar do noivo, Vítor Soares, que foi detido no ano passado por suspeita de tráfico de droga.

Sónia Jesus revelou que já visitou o companheiro sozinha, e já depois do nascimento do filho, para perceber o que se passou. "Fiquei surpreendida, mas tranquila porque sei o que tenho dentro de casa", disse, realçando que "estão ansiosos para que chegue o julgamento". Ainda sem data marcada, frisou que está também "esperançosa".

No entanto, não deixou de contar que Vítor Soares encontra-se "numa fase emocional muito instável". Mas Sónia acredita que "tudo tem um propósito". "Acredito que vai conseguir dar a volta a isto, nós vamos conseguir dar a volta a isto", salientou ainda.

"É horrível dizer que dentro da minha casa há tráfico", confessou, afirmando também que "vive bem com o julgamento alheio" e acrescentado que o 'Big Brother' lhe serviu de "escudo".

"E também sou uma mulher abençoada. Recebo diariamente muito amor, carinho e apoio. Tenho uma família [que me apoia] e um noivo - que mesmo estando na situação que está - faz de tudo para ser um pai muito presente, dá-me muito amor à maneira dele, conforme ele pode. Tenho a certeza que há casais que estão juntos cá fora e que não se sentem tão amados como eu me sinto", destacou.

Sónia Jesus partilhou que consegue ver o noivo duas vezes por semana, durante uma hora, e que aproveita as visitas à prisão para levar os filhos. Um momento que os "abstrai" e os "fortalece".

Fabian, filho mais novo do casal, nasceu há cerca de quatro meses e conheceu o pai pela primeira vez com cinco dias, que foi quando fez a sua primeira visita à cadeia. E, conta Sónia, quando o bebé vê o pai começa logo a "sorrir".

"Ele conhece [o pai]. Faço questão de todos os dias falar com ele, dizer para chamar o pai e pegamos em fotografias. Não falamos só com o pai ao sábado e ao domingo [está sempre presente]", detalhou.

O pior momento nesta fase difícil, diz, não foi a detenção ou o julgamento, "foi mexerem com as suas filhas". "Nem quero imaginar, foi horrível", desabafou.

De referir que quando surgiram as primeiras notícias sobre a detenção de Vítor Soares, foram várias os rumores de que Sónia poderia perder a guarda dos filhos. "Entrei em desespero quando começaram a dizer que eu era má mãe e que iam tirar as minhas filhas", lembrou, acrescentando também que rapidamente lhe disseram para ter "calma", mesmo o próprio advogado.

Após a detenção de Vítor, e sem o ordenado do companheiro, Sónia arregaçou as mangas e focou-se no trabalho. "Tinha de trabalhar ainda mais, por mais que tenha os meus pais que me ajudam imenso".

O casamento de Sónia Jesus com Vítor Soares iria realizar-se este ano. Sobre este tema, a ex-concorrente do 'BB' garante que continua a desejar dar o nó com o companheiro.

Leia Também: Sónia Jesus recorda nascimento do filho. Ninguém assistiu ao parto