Este domingo celebra-se o Dia da Mãe e Tony Carreira não quis que a data passasse em branco nas suas redes sociais. No entanto, não se limitou a homenagear a sua progenitora, mas sim as de todo o país.

O cantor desafiou os fãs a partilharem fotografias com as suas mães no Instagram, identificando-o nas publicações. Posteriormente, partilhou nos Stories da sua conta as fotografias dos fãs na companhia das mães.

Vai aderir a esta onda de carinho virtual?

Leia Também: Tony Carreira partilha rara fotografia da mãe em dia de festa