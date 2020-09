Depois de ter apresentado a nova música com uma atuação única no programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', na quarta-feira, Anitta voltou a 'arrasar' na gala da entrega dos prémios MTV MIAW.

Na noite desta quinta-feira, a artista voltou a subir ao palco para cantar o seu mais recente tema, 'Me Gusta', feito em parceria com Cardi B e o cantor Myke Towers.

Um momento que a artista fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde partilhou um bocadinho da atuação.

Veja na publicação abaixo:

Leia Também: Os looks que se destacaram na gala dos prémios MTV MIAW