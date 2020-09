Decorreu na noite de quinta-feira, 24 de setembro, a gala de prémios MTV MIAW 2020, no Brasil. Bruno Marquezine foi uma das principais estrelas do evento, tendo sido uma das apresentadoras do mesmo.

A atriz brasileiro chegou ao evento com um top preto e uma saia da mesma cor, mas este não foi o único look exibido durante a gala.

No decorrer da noite, Marquezine trocou várias vezes de roupa, looks que foram destacados no Instagram, como pode ver nas publicações abaixo.

Mas a atriz não foi a única famosa a brilhar no evento. Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar foram outras das figuras públicas que marcaram presença. Veja tudo na galeria.

