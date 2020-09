Bruna Marquezine surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram, na madrugada desta quinta-feira, depois de ter partilhado uma imagem ousada nas stories da rede social.

A atriz aparece com parte do look que usou na gala dos MTV MIAW, realizada no Brasil.

Já em casa, depois do evento, com um vestido branco justo que realçava as curvas da figura pública, foi assim que Bruna surgiu na rede social, como pode ver na galeria.

