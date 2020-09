Bruna Marquezine não conseguiu conter-se e acabou por responder às críticas dos fãs sobre o seu cabelo, enquanto se preparava para um evento, esta terça-feira, como destaca a revista Quem.

Muitos seguidores fizeram questão de mostrar que não gostaram do atual visual da atriz, que está com os cabelos curtos, pedindo que colocasse extensões.

A figura pública estava na companhia da produtora Rita Lanzarotti e do beauty artist Henrique Martins, que leram algumas das mensagens que estavam a ser enviadas a Bruna.

"Vocês são abusados", começou por afirmar a atriz nas stories da sua página de Instagram. "Deixem o vosso cabelo crescer, que obsessão com este cabelo longo. Deixem crescer vocês. Elas querem mandar em mim, acham que sou tonta, quem é que acham que criou isto, quem teve esta ideia no passado, vocês acham que sou bebé newborn [bebé recém-nascida], que me sento aqui e eles vão botando a roupa e o cabelo", acrescentou.

Mas não ficou por aqui. "Já me pediram para tapar os mamilos hoje? É que vocês incomodam-se muito com os meus mamilos", continuou. "Vocês são bonitinhas, mas um pouco abusadas", afirmou.

Veja o momento no vídeo da galeria.

Leia Também: Bruna Marquezine com novo visual. Atriz está em processo de "transição"