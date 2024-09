Umas mais ousadas, outras mais discretas. As convidadas para o segundo dia da Semana da Moda de Paris, 24 de setembro, apostaram nas transparências para o desfile de Yves Saint Laurent.

A temporada de Primavera/Verão 2025 foi apresentada e contou com várias celebridades, incluindo nomes influentes da moda, cinema e música.

Os looks 'all black' tomaram conta do evento, como provaram Lenny Kravitz, Kate Moss e a filha, Lila Moss, a modelo Linda Evangelista e a atriz Laura Harrier.

Por sua vez, Bruna Marquezine, Philippine Leroy-Beaulieu e Amelia Gray foram arrojadas e usaram peças de tule transparentes.

A Semana da Moda de Paris começou no dia 23 de setembro e irá prolongar-se até ao dia 1 de outubro.

Carregue na galeria para ver os looks ousados das modelos que desfilaram na terça-feira, 24 de setembro.

Leia Também: Ela está de volta! Bella Hadid desfila na Semana da Moda de Paris