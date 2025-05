A cantora Ludmilla, de 30 anos, e a mulher, Brunna Gonçalves, de 33 anos, já são mamãs. A notícia foi partilhada esta quarta-feira nas redes sociais das artistas.

Através da foto da bebé, Zuri, o casal deu a boa notícia.

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós as três seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025", escreveram na legenda da publicação.

Recorde-se que Ludmilla e Brunna estão casadas deste 2019 e anunciaram a gravidez a 10 de novembro durante um concerto da artista. Zuri nasceu em Miami, Estados Unidos da América.