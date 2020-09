Anitta viveu um dia único. A cantora brasileira esteve pela primeira vez no programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', esta quarta-feira, onde apresentou oficialmente o seu mais recente tema, 'Me Gusta', feito em parceria com Cardi B e o cantor Myke Towers.

A artista brasileira surgiu a cantar ao lado de várias dançarinas, que estavam a usar máscara por causa da pandemia. Foram também exibidas - ao longo da atuação - imagens do Rio de Janeiro.

Por sua vez, Cardi B e Myke Towers também se destacaram ao longo da atuação com imagens a serem destacadas em painéis coloridos.

Veja o momento na publicação abaixo:

Siga o link

Leia Também: "Se soubesse que teríamos uma quarentena em 2020, teria engravidado"