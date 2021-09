Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', está a viver uma nova fase feliz da sua vida, depois de ter passado por momentos muito difíceis.

"'Estás diferente'". É o que mais tenho ouvido nos últimos tempos, sobretudo de pessoas que não estavam comigo há algum tempo. Quando pergunto porquê, falam de um brilho, de uma leveza, de qualquer coisa que não sabem explicar muito bem o que é, mas que se vê. Eu não vejo nada, mas sinto", começou por escrever numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

"Depois de uma primeira metade do ano absolutamente avassaladora (em mau), instalou-se a paz. Voltei ao caos do trabalho, vou andar a mil até ao fim do ano, mas gosto disso, de ter os dias cheios, a vida corrida, projetos novos. E depois há o resto: os miúdos, os amigos, o amor de tantas formas, aquela sensação de que está tudo a encaixar-se. Pode ser só mesmo uma sensação, posso voltar ao lodo já depois de amanhã mas, para já, há uma felicidade que me dá um quentinho no coração", refletiu.

"Estou serena, coisa que não estava há muito, muito, muito tempo e, se calhar, o 'estás diferente' vem mesmo daí. De ter batido bem no fundinho do poço, de ter vivido a desesperança em todo o seu esplendor e de agora, devagar, ir começando a ver o copo meio cheio. Até já me rio para as fotos. Só pode ser o apocalipse", acrescentou.

Recorde-se que o ano de Ana Garcia Martins não começou da melhor maneira. Além da separação de Ricardo Martins Pereira, também sofreu com a perda do pai.

