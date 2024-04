Depois de Carolina Deslandes ter publicado uma foto dos filhos todos vestidos de igual, foi a vez de o ex-companheiro da cantora fazer o mesmo.

Diogo Clemente partilhou um conjunto de imagens de Santigo, de sete anos, Benjamim, de seis, e Guilherme, de cinco. Na fotos, captadas na praia, os três irmãos aparecem com camisas vermelhas e calças de ganga.

"O bloco Clemente pela praia adentro para agarrar aquele pôr do sol antes de ir jantar. Coisas aqui da vila. Tende esta sociedade a fazer-nos crer que os prazeres se adquirem. Ninguém pode adquirir um pôr do sol, quanto muito pode entregar-se a ele. Está aí pra todos, de borla. A areia nos pés, o cheiro da maresia, o som das folhagens com o vento a passar, o canto dos pássaros. Parece conversa barata mas não é, é mesmo uma crença enorme porque nada que eu possa adquirir para mim ou para os meus filhos será mais prazeroso que isto. É mesmo uma escolha", escreveu o músico na legenda das fotografias.

De recordar que Carolina e Diogo se separaram em 2020, mas mantêm desde então uma excelente relação.

